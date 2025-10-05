Наставник Ліверпуля Арне Слот прокоментував невдачу команди в поєдинку з Челсі (1:2) у рамках сьомого туру АПЛ, наголосивши, що після перерви його гравці тримали ініціативу на полі.

«На полі були дві дуже хороші команди. На жаль для нас, у єдиному небезпечному моменті в першому таймі суперник влучив у дев’ятку. Ми створили три хороші нагоди, але загалом гра виглядала рівною.

Ми дуже добре розпочали другий тайм, і нічого дивного не було в тому, що ми зрівняли рахунок. У останні 15 хвилин гра йшла від воріт до воріт, моменти мали і ми, і вони. У підсумку пропустили на останній хвилині.

Домінуючою командою були ми, але в кінцівці могли забити обидві сторони — обидві багато разів входили у штрафний майданчик. Зараз деталі складаються не на нашу користь, тому потрібно працювати ще старанніше, щоб не залежати від таких моментів. Челсі та Крістал Пелес — це суперники, які ставлять перед тобою багато запитань», — сказав Слот.