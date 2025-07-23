Ліверпуль виявляє серйозний інтерес до ситуації навколо флангового нападника мадридського Реала Родріго. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг. Бразильський вінгер розглядається одним із основних варіантів на випадок відходу Луїса Діаса, який влітку може перебратися до Баварії.

За інформацією джерела, Ліверпуль вже вивчив деталі контракту Родріго та зібрав дані про фінансові аспекти можливого трансферу. У стані Реала готові розглянути варіант із продажем, а сам гравець обізнаний з потенційною зміною команди.

Проте перехід 24-річного форварда може коштувати англійцям солідну суму — його річна зарплата вже сягає 10 мільйонів євро. Керівництво Ліверпуля продовжує оцінювати реалістичність угоди, водночас спостерігаючи за альтернативами над ринком.

Раніше повідомлялося, що Лунін провів розмову з головним тренером Реала щодо своєї ролі в команді.