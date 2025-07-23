Головний наставник мадридського Реала Хабі Алонсо провів індивідуальні бесіди з кожним із гравців команди, включаючи українського голкіпера Андрія Луніна, щоб роз'яснити їм їхнє майбутнє місце у складі початку нового сезону. Про це повідомляє видання Marca.

За інформацією джерела, 43-річний фахівець вибрав чесний та прямолінійний підхід, прагнучи не вводити нікого в оману щодо участі у команді.

Футболістам надано час на осмислення почутого, і у разі незгоди з позицією тренера, вони матимуть можливість розглянути варіанти зміни клубу.

Раніше повідомлялося, що Лунін відмовився від трансферу в Вільярреал.