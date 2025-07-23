Лунін провів розмову з головним тренером Реала щодо своєї ролі в команді
Керманич мадридської команди був чесним з Андрієм
близько 2 годин тому
Андрій Лунін/фото: Реал
Головний наставник мадридського Реала Хабі Алонсо провів індивідуальні бесіди з кожним із гравців команди, включаючи українського голкіпера Андрія Луніна, щоб роз'яснити їм їхнє майбутнє місце у складі початку нового сезону. Про це повідомляє видання Marca.
За інформацією джерела, 43-річний фахівець вибрав чесний та прямолінійний підхід, прагнучи не вводити нікого в оману щодо участі у команді.
Футболістам надано час на осмислення почутого, і у разі незгоди з позицією тренера, вони матимуть можливість розглянути варіанти зміни клубу.
Раніше повідомлялося, що Лунін відмовився від трансферу в Вільярреал.