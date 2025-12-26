Нападник Борнмута та збірної Гани Антуан Семеньйо, якого чутки активно сватають до Манчестер Сіті, зберігає шанси стати гравцем Ліверпуля, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Чемпіон Англії підтримує зв'язок з оточенням гравця і не відмовився від ідеї трансферу. В оточенні Семеньйо підтверджують його бажання приєднатися до Ман Сіті.

У Манчестер Сіті хочуть швидко закрити трансфер, активувавши клаусулу в контракті Антуана, що складає 65 мільйонів євро.

Семеньйо в поточному сезоні відіграв за Борнмут 17 матчів: 8 голів, 3 асисти.