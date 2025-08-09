Павло Василенко

Ліверпуль ненаситний у це трансферне вікно. Чемпіони Англії націлилися на ще одного гравця високого класу.

Цього літа Ліверпуль здійснив кілька важливих підписань, зокрема, на «Енфілд Роуд» прибули Флоріан Вірц, Уго Екітіке та Жеремі Фрімпонг. Незважаючи на це, чемпіони Англії все ще шукають способи посилити свій склад.

Журналіст Флоріан Плеттенберг повідомив, що червоні націлені не лише на Александера Ісака з Ньюкасла, але й на Бредлі Барколя з ПСЖ. Повідомляється, що Ліверпуль уважно стежить за ситуацією француза. Поки що немає інформації про трансферну пропозицію чи більш детальні контакти.

«ПСЖ зберігає спокій, дотримуючись своєї позиції, що Барколя не продається. Чемпіони Франції розглядають ці чутки як потенційну димову завісу, пов'язану з прагненням Ліверпуля придбати Ісака», – пояснює Плеттенберг.

Ліверпуль – не перший клуб, який виявив інтерес до Барколя цього літа. Ім'я французького вінгера раніше пов'язували з Баварією.

Контракт Барколя з ПСЖ діє до середини 2028 року. Transfermarkt оцінює його вартість у 70 мільйонів євро.