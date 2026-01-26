Ліверпуль знаходиться за крок від посилення центру поля одним із найперспективніших опорних півзахисників Прем'єр-ліги.

За інформацією журналіста Ніколо Скіри, керівництво мерсисайдців планує найближчим часом закрити угоду щодо переходу 21-річного хавбека Крістал Пелас Адама Уортона.

Повідомляється, що гравець вже дав згоду на переїзд до команди Арне Слота та погодив умови особистої угоди з Ліверпулем. Контракт буде розрахований до кінця червня 2031 року. При цьому чинний договір Уортона з Крістал Пелас закінчується у 2029 році.

Цього сезону півзахисник провів 31 матч у всіх турнірах, відзначившись трьома результативними передачами. За оцінкою порталу Transfermarkt, ринкова вартість Адама Уортона складає 60 мільйонів євро.

Раніше Ліверпуль відмовив Тоттенгему у трансфері Робертсона.