Головний тренер Ліверпуля Арне Слот поділився своєю думкою після поразки команди від Борнмута з рахунком 2:3 у рамках 23 туру Англійської Прем'єр-ліги.

«Це жорстока гра, якщо ти програєш в доданий час після того, як відігрався з 0:2. Я думаю, що лише 5-10 хвилин у першому таймі ми не мали повного контролю, ми кілька разів добре провели м'яч, але пропустили два голи і залишилися без Гомеза, що не допомогло.

Мені здавалося, що якби ми змогли зрівняти рахунок у першому таймі, то повернулися б у гру. Ми часто були в перспективних позиціях, але програвали 0:2, і мені здавалося, що ми заб'ємо і повернемося в гру. Справедливо сказати, що в останні 10 хвилин гра була більш відкритою, але я бачив, що мої гравці були втомлені, тому що між матчами у нас було лише два дні.

В кінці це були найкращі 10 хвилин Борнмута. Здебільшого грають ті самі кілька гравців, і можна з упевненістю сказати, що вони були дуже втомлені, і я не можу їх звинувачувати, особливо якщо ти граєш проти дуже інтенсивної команди як Борнмут».