Павло Василенко

Центральний захисник збірної України та ПСЖ Ілля Забарний може змінити клуб уже наприкінці літнього трансферного вікна. За інформацією джерела, серйозний інтерес до 22-річного українця проявляє Ліверпуль, який уважно стежить за ситуацією навколо футболіста.

Мерсисайдці поки не форсують переговори, однак готові активізувати роботу над потенційним трансфером ближче до закриття вікна, якщо для цього складуться сприятливі умови. У клубі вважають, що Забарний повністю відповідає вимогам до центрального захисника, якого команда шукає для посилення оборони.

❗👀 One to keep an eye on later in the window... Ilya Zabarnyi ticks plenty of boxes for Liverpool if the opportunity arises. 🔴 #LFC@DaveD0106 & @davidlynchlfc on Media Matters pic.twitter.com/JQwFIOvMMe — AnfieldIndex (@AnfieldIndex) July 22, 2026

Українець уже зарекомендував себе на найвищому рівні європейського футболу. Минулого сезону разом із ПСЖ він здобув одразу чотири престижні трофеї — виграв Лігу чемпіонів, чемпіонат Франції, Суперкубок країни та Міжконтинентальний кубок ФІФА.