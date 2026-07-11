Павло Василенко

Інтерес Ліверпуля до центрального захисника збірної України та ПСЖ Іллі Забарного набирає обертів. За інформацією Anfield Scope, важливим етапом у можливому трансфері стала особиста розмова 23-річного футболіста з головним тренером мерсисайдців Андоні Іраолою, з яким українець раніше успішно працював у Борнмуті.

Повідомляється, що англійський клуб уже опрацьовує варіанти угоди з ПСЖ. Одним із найбільш реалістичних сценаріїв називають оренду із зобов'язанням або правом подальшого викупу. Сам Забарний позитивно ставиться до можливості продовжити кар'єру на «Енфілді» та не приховує своєї зацікавленості в переході.

Наразі сторони продовжують переговори, намагаючись узгодити формат потенційної угоди та її фінансові умови.

Минулого сезону український оборонець провів 37 матчів у складі ПСЖ у всіх турнірах, відзначившись одним забитим м'ячем. Його контракт із французьким клубом чинний до літа 2030 року, а ринкова вартість, за оцінкою Transfermarkt, становить 40 мільйонів євро.