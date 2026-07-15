Павло Василенко

Півзахисник Парі Сен-Жермен Фабіан Руїс, партнер українця Іллі Забарного по клубу, продовжує встановлювати унікальне досягнення у складі збірної Іспанії. Після перемоги над Францією (2:0) у півфіналі чемпіонату світу його безпрограшна серія за національну команду стала ще довшою.

У матчі проти французів Руїс вийшов у стартовому складі. Це був його третій старт на нинішньому мундіалі після поєдинків із Кабо-Верде та Бельгією. В інших зустрічах півзахисник переважно виходив на заміну, зокрема проти Австрії та Португалії.

Успішна гра в останніх матчах значно підвищила його шанси розпочати фінал із перших хвилин. Якщо це станеться, поєдинок стане для Руїса ювілейним, 50-м у футболці збірної Іспанії.

Його статистика вражає: у 49 попередніх матчах за національну команду іспанці жодного разу не програли. За цей час збірна здобула 34 перемоги та 15 разів зіграла внічию. У фіналі чемпіонату світу Іспанія зустрінеться з переможцем пари Англія – Аргентина.