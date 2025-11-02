Ліверпуль та Астон Вілла закривали суботню програму 10 туру АПЛ. Матч на «Енфілді» завершився з рахунком 2:0.

Серія з чотирьох поспіль поразок в чемпіонаті обірвалася за підтримки рідних трибун. Перемогу Ліверпулю забезпечили голи в кожному з таймів.

Наприкінці першого тайму господарі вийшли вперед після того, як голкіпер Астон Вілли Мартінес припустився кричущої помилки. Чемпіон світу-2022 подарував м'яч Салаху під білдапі, а єгиптянин першим же дотиком відправив м'яч в ворота гостей з Бірмінгема.

По перерві Ліверпуль зумів збільшити перевагу, коли Гравенберх відгукнувся на передачу Мак Алістера. Нідерландець протягнув м'яч до меж штрафного і після рикошету, що дезорієнтував Мартінеса, влетів у ворота Астон Вілли.

АПЛ. 10 тур

Ліверпуль - Астон Вілла 2:0

Голи: Салах, 45+1, Гравенберх, 58

Завдяки цій перемозі Ліверпуль піднявся на друге місце в турнірній таблиці АПЛ, наблизившись до Борнмута, який має матч у запасі. Астон Вілла залишилася на 11-ю після 10 зіграних поєдинків.

