Тоттенгем та Челсі з'ясували стосунки в північно-західному дербі
Все вирішив один гол
близько 1 години тому
Фото - Getty Images
Тоттенгем в центральному матчі 10 туру АПЛ вдома приймав Челсі. Матч в Лондоні завершився з рахунком 0:1.
Ключовим епізодом матчу став єдиний забитий гол у виконанні гостей. Жоао Педро на 34-й хвилині бразильський новачок скористався передачею Кайсадо, який завдяки власній настирності кілька разів запресингував гравців Тоттенгема.
В другій половині гри Челсі зіграв по результату, тримаючи в голові виїзний поєдинок проти Карабаха в ЛЧ. Цього вечора у Тоттенгема не було багато моментів, тоді як гості змарнували кілька нагод збільшити свою перевагу.
АПЛ. 10 тур
Тоттенгем - Челсі 0:1
Гол: Жоао Педро, 34
