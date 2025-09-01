Англійський центральний захисник Крістал Пелес Марк Гехі незабаром стане гравцем Ліверпуля, повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

За даними джерела, червоні заплатять за 25-річного футболіста 35 мільйонів фунтів стерлінгів, а також 10 відсотків суми його майбутнього перепродажу.

У сезоні 2024/25 Гехі провів 44 матчі за клуб, забив 3 голи і зробив 2 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює вартість захисника збірної Англії у 45 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Ісак перейде в Ліверпуль.