Павло Василенко

Трансферна сага літа нарешті завершена – Александер Ісак офіційно на порозі переходу до Ліверпуля! Вечірнє футбольне середовище сколихнула сенсація: червоні виграли боротьбу за шведського нападника, який залишає Ньюкасл.

Клуб погодився продати зірку за рекордні 150 мільйонів євро, повідомив інсайдер Фабріціо Романо. Сам футболіст уже давно узгодив особисті умови контракту з мерсисайдцями – тепер на нього чекають медичні тести та підписання угоди.

Ісак змусив «сорок» піти на угоду після конфлікту з керівництвом і спроби власноруч наблизити трансфер. У підсумку йому вдалося домогтися свого, а Ліверпуль отримав ще одного суперфорварда.

Цей трансфер стане найдорожчим в історії Англійської Прем’єр-ліги. І це вже другий рекорд червоних цього літа – раніше вони виклали 125 мільйонів за Флоріана Вірца з Баєра.