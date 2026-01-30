Ліверпуль після матчу Ліги чемпіонів залишився без правих захисників
Кадрова катастрофа червоних
37 хвилин тому
Арне Слот/фото: Ліверпуль
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот повідомив, що 25-річний захисник Джеремі Фрімпонг пропустить кілька тижнів через травму паху.
Неприємний епізод стався у середу під час матчу Ліги чемпіонів проти Карабаху (6:0), коли футболіста довелося замінити вже на четвертій хвилині гри.
«Фрімпонга точно не буде в складі завтра. Він вибув на кілька тижнів, але все не так погано, як ми думали. Тому в цій ситуації є як позитив, так і негатив», – заявив Слот на прес-конференції.
Травма нідерландця створила серйозні проблеми для тренерського штабу перед суботнім матчем Прем'єр-ліги із Ньюкаслом. У Слота практично не залишилося гравців, які здатні грати на позиції правого захисника.
Поділитись