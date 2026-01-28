Слот оцінив перебіг єврокампанії Ліверпуля
Чемпіон Англії гарантував собі євровесну
близько 2 годин тому
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот поділивя думками про виступ мерсисайдців в Лізі чемпіонів. Його слова наводить пресслужба клубу.
Якщо подивитися на нашу кампанію в Лізі чемпіонів цього сезону, деяким командам, можливо, пощастило зіграти з тими, які зараз посідають 24-е-34-те місця поза межами наступного раунду. Я думаю, що з цих 10 команд ми зіткнулися лише з однією. Нам довелося зіграти з багатьма сильними командами, і ми дуже добре виступили. Але, можливо, через два дні після цього, коли нам довелося грати в лізі, це принесло нам деякі проблеми, бо ми грали з багатьма сильними командами в Європі, - розповів Слот.
Матч Ліверпуль - Карабах відбудеться 28 січня. Початок - о 22:00.
