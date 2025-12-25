Ліверпуль почав контактувати з Атлетіко щодо Серлота
Англійці шукають заміну травмованому Ісаку
26 хвилин тому
Ліверпуль виявляє інтерес до нападника мадридського Атлетіко Александера Серлота, повідомляє TEAMtalk.
За даними джерела, англійський клуб шукає центрального форварда на заміну Александеру Ісааку, який вибув через серйозну травму. 30-річний норвежець має тимчасово закрити позицію до повернення шведа. Поки що неясно, чи це буде оренда чи повноцінний трансфер.
Поточний контракт Серлота з Атлетіко діє до 30 червня 2028, а його ринкова вартість за версією Transfermarkt становить 20 мільйонів євро.
У сезоні-2025/26 Олександр Серлот провів за мадридський клуб 22 матчі, забив п'ять голів і віддав одну результативну передачу.
