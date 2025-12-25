Ліверпуль виявляє інтерес до нападника мадридського Атлетіко Александера Серлота, повідомляє TEAMtalk.

За даними джерела, англійський клуб шукає центрального форварда на заміну Александеру Ісааку, який вибув через серйозну травму. 30-річний норвежець має тимчасово закрити позицію до повернення шведа. Поки що неясно, чи це буде оренда чи повноцінний трансфер.

Поточний контракт Серлота з Атлетіко діє до 30 червня 2028, а його ринкова вартість за версією Transfermarkt становить 20 мільйонів євро.

У сезоні-2025/26 Олександр Серлот провів за мадридський клуб 22 матчі, забив п'ять голів і віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль визначився з кандидатом на заміну Ісаку.