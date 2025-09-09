Павло Василенко

Чинний чемпіон Англії представив новий, третій комплект форми на поточний сезон, і вболівальники в захваті. Дехто, коментуючи оголошення клубу в соціальних мережах, зазначив, що цей комплект має бути основним.

Що стосується самої футболки, то офіційний колір – зелений, а на футболці зображено трилисник adidas Originals та герб Ліверпуля, який використовувався з 1987 по 1992 рік.

Це вперше за майже 35 років, коли на футболці Ліверпуля з'явився логотип adidas у вигляді трилисника, і футболка доступна у трьох дизайнах: з короткими рукавами, з довгими рукавами та укорочений варіант.

Комплект доповнено білими шортами із зеленими деталями та зеленими гетрами. У комплект також входить ефектна повністю чорна воротарська майка.

Клуб оголосив, що вперше футболку одягнуть у наступному матчі Ліверпуля, коли червоні вирушать проти Бернлі в неділю.