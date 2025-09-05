Французький вінгер мюнхенської Баварії Майкл Олісе потрапив у сферу інтересів Ліверпуля, повідомляє Mail Sport.

За даними джерела, 23-річного футболіста розглядають як потенційну заміну для Мохаммеда Салаха. Передбачається, що трансфер може становити близько 100 мільйонів євро.

Минулого сезону Олісе зіграв 55 матчів за клуб у всіх змаганнях, відзначившись 20 голами та 23 результативними передачами. Портал Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 100 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Салах відреагував на пост фан-акаунта Ліверпуля про Вірца та Ісака.