Ліверпуль хоче замінити Салаха вінгером Баварії
Увагу англійського клубу привертає Майкл Олісе
близько 2 годин тому
Майкл Олісе/фото: Баварія
Французький вінгер мюнхенської Баварії Майкл Олісе потрапив у сферу інтересів Ліверпуля, повідомляє Mail Sport.
За даними джерела, 23-річного футболіста розглядають як потенційну заміну для Мохаммеда Салаха. Передбачається, що трансфер може становити близько 100 мільйонів євро.
Минулого сезону Олісе зіграв 55 матчів за клуб у всіх змаганнях, відзначившись 20 голами та 23 результативними передачами. Портал Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 100 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що Салах відреагував на пост фан-акаунта Ліверпуля про Вірца та Ісака.
