Форвард збірної Швеції Александер Ісак поділився враженнями від свого переходу з Ньюкасла до Ліверпуля і прокоментував чутки, які супроводжували цей трансфер, повідомляє ВВС News.

«Не всі мають повну картину, але це тема для окремої розмови. Я не можу контролювати все, що йдеться та пишеться. Але я радий, що став гравцем Ліверпуля. Здорово, що все залагодилося до початку збору національної команди, і я зміг знову зосередитись на футболі. Для мене це досить нова ситуація, але ти завжди вчишся і розвиваєшся ментально та за межами поля», — сказав шведський нападник для ВВС.

Ісак захищав кольори Ньюкасла з літа 2022 року, за цей час він встиг провести 86 матчів в англійській Прем'єр-лізі, відзначившись 54 забитими м'ячами та 10 результативними передачами. У Ліверпулі шведський нападник виступатиме під дев'ятим номером.

