Сергій Разумовський

Під час поєдинку 14-го туру української Премєр-ліги проти СК Полтава (1:2) одразу кілька гравців Динамо отримали ушкодження. Про це інформує пресслужба київського клубу.

Найбільше занепокоєння викликає стан капітана біло-синіх Віталія Буяльського. Після обстеження у півзахисника діагностували пошкодження двох ребер у хрящовій зоні. Термін його відновлення буде залежати від подальшої динаміки лікування та реакції організму на навантаження.

Ще один кадровий удар Динамо отримало в обороні. Захисник Денис Попов, змушений залишити поле на 68-й хвилині зустрічі, зазнав пошкодження в зоні прикріплення привідних мязів. Медичний штаб наразі здійснює додаткові обстеження, після яких стане зрозуміло, на який період гравець вибув із строю.

Водночас із лазарету Динамо надходять і позитивні звістки. Півзахисник Микола Шапаренко та форвард Шола Огундана, які пропустили матч проти Полтави, уже повернулися до занять у загальній групі та готуються в повноцінному режимі до поєдинку 15-го туру УПЛ проти Кудрівки. У п’ятницю до тренувань із командою має приєднатися і захисник Крістіан Біловар, який завершує відновлення після свого ушкодження.

Окремо повідомляється про стан інших гравців, які продовжують реабілітацію. Андрій Ярмоленко, травмований у матчі 12-го туру чемпіонату проти ЛНЗ (0:1), уже виконує бігову роботу та поступово набирає форму перед поверненням на поле. Півзахисник Володимир Бражко проходить курс відновлення після перелому ребра, отриманого в зустрічі 13-го туру УПЛ проти Колоса (1:2), і поки що тренується за індивідуальною програмою.

