Ліверпуль – Арсенал і потенційний дебют Судакова. Що подивитися в останній день літа?
Розклад футбольних трансляцій ігрового дня неділі, 31 серпня
близько 3 годин тому
Останній день літа 2025 року може стати знаковим для українського футболу. Але спочатку в неділю, 31 серпня, відбудуться місцеві баталії. Динамо прийме Полісся, а Шахтар – Олександрію. Якби це був минулий сезон, то це би був ігровий день мрії. Однак фактично боротьба очікується лише в одному матчі з цих двох. «Містяни» під керівництвом Кирила Нестеренка програли абсолютно кожен поєдинок у сезоні. Й навряд відсутність Георгія Судакова, що перейшов до Бенфіки, завадить «гірникам». У ще одній грі ЛНЗ прийме Верес.
13:00 | ЛНЗ – Верес. Пряма трансляція
18:00 | Шахтар – Олександрія. Пряма трансляція
15:30 | Динамо – Полісся. Пряма трансляція
У рамках четвертого туру Першої ліги найцікавішими сьогодні стануть два матчі. Поділля прийме Інгулець, а тернопільська Нива зіграє з Агробізнесом.
14:30 | Поділля – Інгулець. Пряма трансляція
17:00 | Нива Тернопіль – Агробізнес. Пряма трансляція
В рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги відбудеться центральний матч усього початку сезону в Європі. Чинний чемпіон Ліверпуль прийме Арсенал українця Олександра Зінченка, що у минулій кампанії фінішував другим. Цей матч, а також протистояння Брайтона з Манчестер Сіті та Астон Вілли з суперником Динамо Кристал Пелас покаже лінійний канал Setanta Sports.
16:00 | Брайтон – Манчестер Сіті. Пряма трансляція
18:30 | Ліверпуль – Арсенал. Пряма трансляція
21:00 | Астон Вілла – Кристал Пелас. Пряма трансляція
У другому турі німецької Бундесліги оновлена дортмундська Боруссія прийме берлінський Уніон. Цей матч покаже лінійний канал Setanta Sports +.
18:30 | Боруссія Дортмунд – Уніон. Пряма трансляція
Лідери зіграють і в іспанській Ла Лізі. В рамках третього туру Вільярреал на виїзді зіграє з Сельтою, а Бетис у суперматчі прийме Атлетік з Більбао. Вишенькою на торті стане гра Барселони, що зустрінеться з іншим учасником єврокубків від Іспанії Райо Вальєкано.
18:00 | Сельта – Вільярреал. Пряма трансляція
20:00 | Бетис – Атлетік. Пряма трансляція
22:30 | Райо Вальєкано – Барселона. Пряма трансляція
У французькій Лізі 1 відбудуться два цікаві протистояння. Монако прийме Страсбур українця Едуарда Соболя, що нещодавно нарешті вийшов на поле у цьому сезоні. Центральним же стане дербі Олімпіків з Ліона та Марселя.
18:15 | Монако – Страсбур. Пряма трансляція
21:45 | Ліон – Марсель. Пряма трансляція
В Італії Ювентус на виїзді проекзаменує Дженоа українця Руслана Маліновського. Суперник Динамо у Лізі конференцій Фіорентина зіграє з іншими туринцями. Віцечемпіон Інтер прийме Удінезе, а Лаціо зустрінеться з Вероною.
19:30 | Дженоа – Ювентус. Пряма трансляція
19:30 | Торіно – Фіорентина. Пряма трансляція
21:45 | Інтер – Удінезе. Пряма трансляція
21:45 | Лаціо – Верона. Пряма трансляція
Вже сьогодні півзахисник збірної України Георгій Судаков може дебютувати за Бенфіку. Напередодні хавбек перейшов із Шахтаря в оренду з зобов'язанням викупу. Більш того, у матчі чемпіонату Португалії з Алверкою очікується вихід його колишнього одноклубника Анатолія Трубіна.
20:00 | Алверка – Бенфіка. Пряма трансляція
