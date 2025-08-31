Сергій Стаднюк

Останній день літа 2025 року може стати знаковим для українського футболу. Але спочатку в неділю, 31 серпня, відбудуться місцеві баталії. Динамо прийме Полісся, а Шахтар – Олександрію. Якби це був минулий сезон, то це би був ігровий день мрії. Однак фактично боротьба очікується лише в одному матчі з цих двох. «Містяни» під керівництвом Кирила Нестеренка програли абсолютно кожен поєдинок у сезоні. Й навряд відсутність Георгія Судакова, що перейшов до Бенфіки, завадить «гірникам». У ще одній грі ЛНЗ прийме Верес.

13:00 | ЛНЗ – Верес. Пряма трансляція

18:00 | Шахтар – Олександрія. Пряма трансляція

15:30 | Динамо – Полісся. Пряма трансляція

У рамках четвертого туру Першої ліги найцікавішими сьогодні стануть два матчі. Поділля прийме Інгулець, а тернопільська Нива зіграє з Агробізнесом.

14:30 | Поділля – Інгулець. Пряма трансляція

17:00 | Нива Тернопіль – Агробізнес. Пряма трансляція

В рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги відбудеться центральний матч усього початку сезону в Європі. Чинний чемпіон Ліверпуль прийме Арсенал українця Олександра Зінченка, що у минулій кампанії фінішував другим. Цей матч, а також протистояння Брайтона з Манчестер Сіті та Астон Вілли з суперником Динамо Кристал Пелас покаже лінійний канал Setanta Sports.

16:00 | Брайтон – Манчестер Сіті. Пряма трансляція

18:30 | Ліверпуль – Арсенал. Пряма трансляція

21:00 | Астон Вілла – Кристал Пелас. Пряма трансляція

У другому турі німецької Бундесліги оновлена дортмундська Боруссія прийме берлінський Уніон. Цей матч покаже лінійний канал Setanta Sports +.

18:30 | Боруссія Дортмунд – Уніон. Пряма трансляція

Лідери зіграють і в іспанській Ла Лізі. В рамках третього туру Вільярреал на виїзді зіграє з Сельтою, а Бетис у суперматчі прийме Атлетік з Більбао. Вишенькою на торті стане гра Барселони, що зустрінеться з іншим учасником єврокубків від Іспанії Райо Вальєкано.

18:00 | Сельта – Вільярреал. Пряма трансляція

20:00 | Бетис – Атлетік. Пряма трансляція

22:30 | Райо Вальєкано – Барселона. Пряма трансляція

У французькій Лізі 1 відбудуться два цікаві протистояння. Монако прийме Страсбур українця Едуарда Соболя, що нещодавно нарешті вийшов на поле у цьому сезоні. Центральним же стане дербі Олімпіків з Ліона та Марселя.

18:15 | Монако – Страсбур. Пряма трансляція

21:45 | Ліон – Марсель. Пряма трансляція

В Італії Ювентус на виїзді проекзаменує Дженоа українця Руслана Маліновського. Суперник Динамо у Лізі конференцій Фіорентина зіграє з іншими туринцями. Віцечемпіон Інтер прийме Удінезе, а Лаціо зустрінеться з Вероною.

19:30 | Дженоа – Ювентус. Пряма трансляція

19:30 | Торіно – Фіорентина. Пряма трансляція

21:45 | Інтер – Удінезе. Пряма трансляція

21:45 | Лаціо – Верона. Пряма трансляція

Вже сьогодні півзахисник збірної України Георгій Судаков може дебютувати за Бенфіку. Напередодні хавбек перейшов із Шахтаря в оренду з зобов'язанням викупу. Більш того, у матчі чемпіонату Португалії з Алверкою очікується вихід його колишнього одноклубника Анатолія Трубіна.

20:00 | Алверка – Бенфіка. Пряма трансляція