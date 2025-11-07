У центральному поєдинку 15 туру Першої ліги Лівий Берег на своєму полі обіграв Інгулець із мінімальним рахунком. Вирішальний гол було забито у другому таймі.

На 71-й хвилині кияни атакували правим флангом. Після подачі захисники Інгульця зуміли заблокувати два удари поспіль, але м'яч відскочив до Дмитра Шастала, який спокійно відправив його у правий кут воріт, встановивши підсумковий результат.

Лівий Берег святкує важливу перемогу 1:0, наздоганяючи Інгулець у турнірній таблиці та піднімаючись на третє місце.

Варто зазначити, що обидві команди можуть поступитися позиціями Агробізнесу, якщо завтра команда обіграє Чернігів.

Перша ліга, 15-й тур

Лівий Берег — Інгулець 1:0

Гол: Шастал, 71