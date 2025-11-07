Сергій Разумовський

У 15-му турі української Першої ліги одразу в п'ятницю, 7 листопада, відбудеться центральний матч Лівий Берег — Інгулець. Кияни підходять до матчу на серії з семи поєдинків без поразок і з рекордною для сезону перемогою над Металургом 5:0. Інгулець також у чудовій формі: сім матчів без поразок, 13 забитих і лише п’ять пропущених на цьому відрізку; до того ж петрівці вже мали гру з п’ятьма забитими (проти Поділля), щоправда, тоді суперник відповів одним голом.

Дітище Олександра Поворознюка вирізняється міцною грою на виїзді: остання поразка за межами рідного поля трапилася ще в листопаді минулого року, коли Інгулець поступився Шахтарю 0:6 у 14-му турі УПЛ. Історія очних зустрічей коротка, але показова: чотири матчі – перемога Лівого Берега 3:0, дві вікторії Інгульця 2:1 і 2:1 та одна нічия 0:0. Не пропустіть – очікується принципове та напружене протистояння.

Матч Лівий Берег – Інгулець відбудеться о 14:00 на стадіоні Арена Лівий Берег у Києві. Пряму трансляцію дивіться на YouTube-каналі ПФЛ.