Колишній тренер Волині Віталій Кварцяний поділився аналізом поразки київського Динамо у першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти тель-авівського Маккабі (1:3).

Почну з того, що я позитивно ставлюся до тренерського штабу Динамо на чолі з Шовковським, тому сильно критикувати не хочу. Звичайно, результат негативний. Вчора в грі Динамо проявлявся неякісний і нелогічний футбол.

У киян багато гри назад, а вона дезорганізує. Тільки ризик дає розвиток. Якщо гравці не будуть ризикувати, то вони не піднімуться на новий рівень. Надмірна обережність призводить до помилок, а їх у матчі з Маккабі було дуже багато.

Захист киян грає дуже невпевнено, плюс некоординаційний відбір, що у лівого захисника (Вівчаренка), що у правого (Караваєва). Тимчик не грав, але у нього та ж проблема. Вони хапають суперників за руки, за футболки, стрибають в ноги. Що це таке? Брак атлетизму, координації чи майстерності? Так м'ячі не відбирають.

Також у Динамо зменшилася гра на випередження в якісному плані. Якщо правильно йдеш на випередження, то потім не потрібно стрибати в ноги.

Два центральні захисники, Попов і Біловар, теж зіграли невпевнено. А коли є невпевненість ззаду, то починає кульгати і середня лінія. В атаці теж не все гаразд. Потрібно завершувати атакуючі дії завершальним ударом і тільки потім «вмирати», а у Динамо «вмирають» до удару і на удар вже сил не вистачає, м'яч ніг не слухає.

Треба працювати над цим компонентом. У Динамо є поля, база, автобус, якісна медицина, харчування, чого немає у деяких інших українських команд. Так, переїзди позначаються, але кияни знали, на що йшли, коли виходили в єврокубки.

Гравці нападу повинні завершувати атаки ударом. Ці перепасовки перед штрафним майданчиком не збагачують і не дають розвитку. Така стояча гра породжує багато втрат. Навіщо віддавати поперечні передачі, якщо можна протягнути м'яч і пробити, викликаючи постійну напругу у суперника.

Треба бити так, щоб штанги ламалися і хребти скрипіли. А у Динамо ніхто не ламає штанги і хребти не скриплять, тільки повітряні кульки кидають, підрізають, підсікають. Дам пораду гравцям Динамо: нехай одягнуть бутси, в яких грали Беккенбауер, Мунтян чи Онищенко, а не оці повітряні калоші і кімнатні тапочки всіх кольорів веселки: і зелені, і червоні, і помаранчеві! І це ми бачимо не тільки в Динамо.

Є гравці, які пристосовуються і б'ють навіть у цих бутсах. Ось учора Судаков непогано пробивав, була помітна концентрація. У Динамо є проблеми в обороні і завершальній стадії атаки, присутня невпевненість. У середині поля Михайленко постійно пасує захисникам. Приберіть ці непотрібні короткі передачі. У грі Динамо мало динаміки. Гравці бояться втратити м'яч, а в результаті втрачають більше, ніж будь-коли. Не бійтеся ризикувати!

У складі Динамо не можу відзначити нікого. Випадали абсолютно всі. Вся команда зробила крок назад по впевненості, майстерності і бажанню забити на гол більше, ніж суперник.

Як би ми не ставилися до цих результатів, але всі вболівають за Динамо, тому що це клуб з великою історією. Тому динамівцям не можна так грати, як у першому матчі проти Маккабі.

Кияни добре працюють з м'ячем, але нестандартності мало і завершення немає. Шанси завжди є, головне, щоб гравці Динамо самі в це повірили. Маккабі – це не Барселона, яку кияни свого часу обігравали 3:0, в матчі з ізраїльтянами може статися все, що завгодно.

Динамо виграє 2:1, трохи не вистачить. Але я хочу, щоб було 3:1, додатковий час і прохід по пенальті. Нехай Нещерет вже готується до серії одинадцятиметрових, – заявив Кварцяний в інтерв'ю Blik.ua.