Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник прокоментував поразку від одеського Чорноморця в матчі 1/32 фіналу Кубку України. Команда Олександра Кучера перемогла з рахунком 2:1.

«Якесь дежавю, яка гра була у нас з Кривбасом. Безліч моментів, не можемо забити, два-три моменти в суперника, який їх одразу реалізовує.

З цього приводу я хочу привітати Чорноморець з перемогою. Нам є над чим працювати. Постараємося якомога скоріше забути цю гру та готуватися далі».

Проблема з Реалізацією? Якби я знав, ми так би не робили. І коли хлопець у порожні ворота не забиває – це не те, що він там щось не те зробив. Це такий випадок, на жаль, трапилося це з нами. От і все», – сказав Скрипник в ефірі ютуб-каналу Чорноморця.