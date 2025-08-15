Сергій Стаднюк

Завершились усі матчі ігрового дня п’ятниці, 15 серпня, у третьому турі української Першої ліги.

Лівий берег на виїзді здобув вольову перемогу над Вікторією. Господарі відкрили рахунок уже на 12-й хвилині завдяки точному удару Євпака, але наприкінці першого тайму Самар відновив паритет. Переможний гол гості забили на вже в компенсований час зусиллями Сіднея, вирвавши три очки.

Пробій та Буковина влаштували справжню гольову перестрілку, яка завершилася перемогою гостей. Бойчук і Кожушко вивели Буковину вперед ще до середини першого тайму, а після перерви Дахновський і Кольцов (з пенальті) збільшили перевагу до 4:1. Пробій скоротив відставання завдяки голам Харука і Іваничука вже у компенсований час, але врятувати матч не зміг. З 80-ї хвилини чернівчани грали у меншості після вилучення Тищенка.

Лівий берег із шістьма пунктами перебуває у лідируючій групі. Однак у Ворскли, Прикарпаття та Чорноморця є по матчу в запасі. Буковина після двох стартових нічиїх, нарешті, здобула першу перемогу в сезоні, набравши 5 очок. Пробій після перемоги двічі програв і має в активі три бали.

Перша ліга, третій тур

Вікторія – Лівий Берег 1:2

Голи: Євпак, 12 – Самар, 43, Сідней, 90+2

Пробій – Буковина 3:4

Голи: Палагнюк, 41 (пен.), Харук, 90+2, Іваничук, 90+4 – Бойчук, 15, Кожушко, 27, Дахновський, 72, Кольцов, 83 (пен.)

Вилучення: Тищенко, 80