ЛНЗ визначився з майбутнім лідера команди
Футболіст підписав нову угоду
32 хвилини тому
Фото: ФК ЛНЗ
ЛНЗ офіційно оголосив про продовження контракту з півзахисником Мухарремом Яшарі. Про це повідомляє клубна пресслужба.
Офіційної інформації щодо термінів угоди між футболістом і черкаським клубом немає.
У минулому сезоні Яшарі провів 29 матчів, забивши п’ять м’ячів та віддавши сім асистів.
За підсумками сезону 2024/25 косовара було визнано найкращим гравцем команди.
Цього літа черкаську команду очолив екснаставник львівського Руха Віталій Пономарьов.
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