Виліт уже на першій стадії? Пономарьов відреагував на суперника ЛНЗ у Лізі конференцій
Жереб був дуже суворий до всіх трьох українських клубів
близько 2 годин томуПідписатися в
Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов прокоментував результати жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги конференцій. Черкасці зіграють проти бельгійського Генка. Слова фахівця передає пресслужба клубу.
До будь-якого суперника потрібно готуватися і грати. Знову ж таки це дебютний для нас сезон єврокубків. Будемо мати змогу перевірити себе на рівні хорошого суперника, з хорошого чемпіонату. Тому нормальні враження, будемо готуватися.
Будемо вивчати його, коли вже безпосередньо вивчимо, то будемо готуватися, але не потрібно забувати, що у нас тільки починаються збори. Потрібно буде готуватися до чемпіонату, а не тільки до єврокубкового суперника.
У Бельгії чемпіонат хорошого рівня, дуже багато завжди хороших і перспективних футболістів грають, які проходять через нього і потрапляють у пʼятірку найкращих чемпіонатів Європи. Грають дуже інтенсивний та сучасний футбол.
Лише можу попросити вболівальників підтримувати команду, а ми в свою чергу докладемо максимальних зусиль, щоб якісно зіграти. В будь-якому випадку будемо грати, щоб перейти у наступний етап, і я не вважаю, що ми повинні когось боятися.
Нагадаємо, Поліссю дістався данський Копенгаген. А Динамо, якщо вийде до другого раунду Ліги Європи, зіграє проти грецького ПАОКа.