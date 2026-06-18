Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов прокоментував результати жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги конференцій. Черкасці зіграють проти бельгійського Генка. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

До будь-якого суперника потрібно готуватися і грати. Знову ж таки це дебютний для нас сезон єврокубків. Будемо мати змогу перевірити себе на рівні хорошого суперника, з хорошого чемпіонату. Тому нормальні враження, будемо готуватися.

Будемо вивчати його, коли вже безпосередньо вивчимо, то будемо готуватися, але не потрібно забувати, що у нас тільки починаються збори. Потрібно буде готуватися до чемпіонату, а не тільки до єврокубкового суперника.

У Бельгії чемпіонат хорошого рівня, дуже багато завжди хороших і перспективних футболістів грають, які проходять через нього і потрапляють у пʼятірку найкращих чемпіонатів Європи. Грають дуже інтенсивний та сучасний футбол.

Лише можу попросити вболівальників підтримувати команду, а ми в свою чергу докладемо максимальних зусиль, щоб якісно зіграти. В будь-якому випадку будемо грати, щоб перейти у наступний етап, і я не вважаю, що ми повинні когось боятися.