Сергій Стаднюк

У поєдинку восьмого туру УПЛ проти ЛНЗ Шахтар встановив свій сезонний максимум контролю м’яча — 73,7%. Про це повідомила пресслужба ліги.

Минулого сезону гірники двічі перевищували планку в 75%, тож нинішній показник ще можна покращити. Далі ще 22 тури чемпіонату. Водночас тотальна перевага у володінні не принесла результату: команда Арди Турана зазнала розгромної поразки 1:4.

За середнім відсотком контролю м’яча Шахтар також очолює таблицю сезону 2025/26 — після восьми турів це 66,5%. Понад 50% мають ще п’ять клубів: Динамо (58,6%), Полісся (57,4%), Карпати (53,7%), Зоря (52,6%) та Металіст 1925 (50,6%).

У турнірній таблиці донеччани залишаються лідерами з 17 очками. Динамо та Кривбас, маючи по 16, замикають трійку.

Назрівають зміни. Шахтар, Динамо, Полісся та інші клуби УПЛ провели зустріч, присвячену суддівству.