Павло Василенко

Черкаський ЛНЗ офіційно оголосив про підписання українського півзахисника львівського Руха Євгена Пастуха.

21-річний хавбек в структурі Руха перебував з 2021 по 2025 рік. Провів 58 матчів в усіх турнірах та відзначився 5 голами та 4 асистами.

Пастух на старті сезону відіграв всі п'ять матчів за Рух у всіх турнірах, на його рахунку один асист.

Наразі ЛНЗ йде восьмим в турнірній таблиці УПЛ, маючи сім балів.

Цього літа в ЛНЗ з Руха перейшли Ледвій, Горін, Дідик, Рябов, а також головний тренер Віталій Пономарьов.