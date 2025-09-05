ЛНЗ підписав ще одного гравця Руха
Футболіст змінив клубну прописку
близько 1 години тому
Фото - ФК Рух
Черкаський ЛНЗ офіційно оголосив про підписання українського півзахисника львівського Руха Євгена Пастуха.
21-річний хавбек в структурі Руха перебував з 2021 по 2025 рік. Провів 58 матчів в усіх турнірах та відзначився 5 голами та 4 асистами.
Пастух на старті сезону відіграв всі п'ять матчів за Рух у всіх турнірах, на його рахунку один асист.
Наразі ЛНЗ йде восьмим в турнірній таблиці УПЛ, маючи сім балів.
Цього літа в ЛНЗ з Руха перейшли Ледвій, Горін, Дідик, Рябов, а також головний тренер Віталій Пономарьов.
