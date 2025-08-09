Сергій Стаднюк

У другому турі української Прем'єр-ліги ЛНЗ на своєму полі мінімально здолав Епіцентр.

Новачок елітного дивізіону після поразки від Шахтаря (0:1) отримав другий шанс набрати перше очко. Однак знову ним команда Сергія Нагорняка не скористалася.

Єдиний гол було оформлено у середині першого тайму: після нереалізованого пенальті Яшарі м’яч знову відскочив до хавбека, який точним ударом з добивання відкрив рахунок. У другому таймі господарі могли подвоїти перевагу, але гол Кравчука на 83-й хвилині не зарахували через офсайд. Гра завершилася впевненою, хоч і мінімальною, перемогою ЛНЗ.

ЛНЗ набрав чотири очки та наблизився до лідера Динамо (6) у турнірній таблиці. У половини команд ліги є по матчу в запасі.

УПЛ, другий тур

ЛНЗ – Епіцентр 1:0

Гол: Яшарі, 22

ЛНЗ: Ледвій, Пасіч, Дідик, Муравський, Кузик, Нонікашвілі, Танковський (Рябов 59), Яшарі (Горін 81), Ейнел (Проспер 59), Беннетт, Ассінор (Кравчук 69)

Епіцентр: Білик, Танчик, Григоращук, Мороз (Сидун 81), Климець, Запорожець (Демченко 81), Коч, Хоакінете (Янаков 71), Миронюк, Бендера (Беженар 46), Борячук (Кристін 90+1)

Попередження: Пасіч 87, Кравчук 90+1 – Григоращук 79

