Ротань розкритикував суддівство після поразки Полісся від ЛНЗ
Фахівець зробив важливу заяву
близько 1 години тому
Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань розкритикував роботу арбітрів після поразки від черкаського ЛНЗ (0:2) в третьому турі УПЛ.
«Я не знаю, як вони дивляться футбол, VAR. Коли нам ставили пенальті, по його бігу було видно, що його поставлять. Це, мабуть, рівень суддівства. Тоді в нас був неякісний арбітраж, і сьогодні він теж не найкращий. Одним дозволяється трохи більше, ніж нашій команді, але до цього треба бути готовими. Це футбол, це український футбол. Через такі ігри ми будемо сильнішими та не будемо реагувати на дії рефері. Вони там приймають свої рішення, як вони бачать футбол. А бачать вони дуже погано», – цитує Ротаня клубна пресслужба.
Полісся набрало три очки в трьох матчах і йде 11 в турнірній таблиці УПЛ.
У четвер команда Ротаня зіграє домашній матч з Фіорентиною у плей-оф раунді відбору Ліги конференцій.