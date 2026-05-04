Генеральний директор ЛНЗ Василь Каюк прокоментував турнірне становище команди та пояснив, чому черкаський клуб не зумів утриматися у боротьбі за чемпіонство. За словами менеджера, шанси ЛНЗ на чемпіонський титул фактично зникли ще два тури тому.

Боротьба за чемпіонство завершилась ще два тури тому, коли ми програли Колосу. Ми маємо розуміти реалії нашого життя і маємо розуміти, що щоб конкурувати з такими командами, як Шахтар, треба бути готовими. Ми перший раз в історії клубу боремось за медалі, і тому відразу боротися за чемпіонство – то занадто. І для того я говорив під час всього сезону, що треба все поступово робити. Колись один тренер сказав, що давайте навчимося радіти малим речам і колись прийдуть великі. Тому ми мусимо ставати конкурентні і більш стабільні.

Боротьба за друге місце? Дивіться, ми, грали з міцними суперниками, ми грали з Шахтарем, з Металістом 1925, з Карпатами. Ми тільки програли Колосу. Я вважаю, що сьогодні реалізуй пенальті або інші моменти і ми б сьогодні виїхали з всього стадіону з перемогою, бо Карпати, як на мене, створили один напівмомент в кінці. Тому, якщо говорити саме за боротьбу, за медалі, ми після цього туру далі будемо на другому місці. Тому все в наших руках. Ми не є командою наздоганяючою, тільки випереджаючи наших суперників. Тому треба робити висновки і готуватися до наступного матчу з Динамо

Зараз цей сезон вже є для нас вдалий. Повторюся, команда, по-перше, набрала рекордну кількість очок. Команда налагодила гру в захисті, налагодила гру в атаці. Теж треба пам’ятати, що ми здійснили найкращий трансфер на даний момент в історії клубу для того,тому ми розвиваємось. На даний момент це вдалий сезон для нас. Ми маємо зробити все в остатніх чотирьох турах, щоб вийти в єврокубкову зону. І це найключовіше зараз. Але так, як я сказав, все залежить від футболістів і від нас самих.

Готовність до єврокубків? Ну, якщо не спробуємо, не будемо знати.Тому ми боремось за єврокубки. Ми хочемо представляти нашу країну в єврокубках. Ми будемо все робити можливе для того, щоб ми показали максимальний результат і пункти принесли в клубний залік УЄФА для України. Але спочатку треба туди вийти. Як я сказав, ще залишилось чотири матчі і ми маємо просто все в наших руках, але ми маємо йти крок за кроком, – повідомив Каюк в ефірі програми «Звєров про футбол».