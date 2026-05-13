Голи Твердохліба та Кузика принесли ЛНЗ перемогу над Полтавою
Команда з Черкас повернула собі другу сходинку турнірної таблиці
близько 2 годин тому
Черкаський ЛНЗ здобув впевнену перемогу над СК Полтава у межах 28-го туру української Прем'єр-ліги.
Підопічні Віталія Пономарьова відкрили рахунок на початку зустрічі зусиллями Твердохліба, який замкнув передачу Кузика. У другому таймі черкасці подвоїли перевагу — цього разу відзначився сам Кузик.
УПЛ. 28-й тур
ЛНЗ – СК Полтава – 2:0
Голи: Твердохліб, 8, Кузик, 73
Завдяки цьому успіху ЛНЗ набрав 57 очок і повернув собі другу сходинку в турнірній таблиці УПЛ. СК Полтава із 12 очками залишається на останньому місці в чемпіонаті та достроково втрачає шанси на збереження прописки в елітному дивізіоні.
