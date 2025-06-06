Пономарьов визначився з помічниками в ЛНЗ
Фахівець очолив черкаську команду
близько 2 годин тому
Фото: ФК ЛНЗ
Новий головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов визначився з тренерським штабом. Про це повідомляє клубна пресслужба.
У тренерський штаб Пономарьова увійшли:
- Геннадій Щекотилін – помічник головного тренера
- Іван Шуга – помічник головного тренера
- Віталій Романюк – тренер з фізичної підготовки
- Андрій Радь – тренер воротарів
- Марʼян Шевчук – тренер-аналітик
Попереднім місцем роботи Пономарьова був львівський Рух і саме ці тренери були його помічниками.
У сезоні 2024/25 ЛНЗ фінішував на 12-му місці в турнірній таблиці УПЛ.