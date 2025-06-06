Павло Василенко

Новий головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов визначився з тренерським штабом. Про це повідомляє клубна пресслужба.

У тренерський штаб Пономарьова увійшли:

Геннадій Щекотилін – помічник головного тренера

Іван Шуга – помічник головного тренера

Віталій Романюк – тренер з фізичної підготовки

Андрій Радь – тренер воротарів

Марʼян Шевчук – тренер-аналітик

Попереднім місцем роботи Пономарьова був львівський Рух і саме ці тренери були його помічниками.

У сезоні 2024/25 ЛНЗ фінішував на 12-му місці в турнірній таблиці УПЛ.