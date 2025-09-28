ЛНЗ та Кривбас не змогли забити, зігравши в «суху» нічию
Команди поділили очки
близько 14 годин тому
ЛНЗ - Кривбас/фото: Кривбас
ЛНЗ та Кривбас завершили матч сьомого туру Української Прем'єр-ліги внічию, обмінявшись незарахованими м'ячами.
У другому таймі після розіграшу стандарту гості відправили м'яч у сітку зусиллями Вільвальда, але VAR анулював результативний удар захисника Кривбасу через поштовх Пасіча.
Господарі також могли вирвати перемогу: в одній з атак Проспер Оба відправив м'яч у ворота, проте був поза грою в момент передачі.
Підсумок зустрічі – нічийний результат, який не дозволив визначити сильнішого.
Українська Прем'єр-ліга, сьомий тур
ЛНЗ - Кривбас - 0:0