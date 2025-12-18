ЛНЗ відреагував на чутки про кращого бомбардира Руха
Лідер УПЛ моніторить український ринок
близько 2 годин тому
Бабукар Фаал / Фото - Рух Львів
Гендиректор ЛНЗ Василь Каюк висловився про інтерес до нападника Руха Бабукара Фаала. Його слова наводить UA-Football.
Фаал перебуває в полі наших інтересів, але те, що пишуть у медіа про нібито погоджені трансферну суму та особисті умови - це неправда - розповів Каюк.
Фаал в поточному сезоні провів 19 матчів в складі Руха: 19 матчів, 9 голів, 1 асист. Transfermarkt оцінює гамбійця в 450 тисяч євро..
