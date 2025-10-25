ЛНЗ з асистом голкіпера переміг Металіст 1925 і вийшов на перше місце в УПЛ
Долю поєдинку вирішив один м’яч
22 хвилини тому
Фото - ФК ЛНЗ
У матчі 10-го туру Української Прем’єр-ліги харківський Металіст 1925 у Житомирі приймав черкаський ЛНЗ. Зустріч завершилась перемогою гостей з рахунком 1:0.
Єдиний м’яч у другому таймі забив Проспер Обах, скориставшись передачею голкіпера ЛНЗ Олексія Паламарчука.
Металіст 1925 займає шосте місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 16 балів. ЛНЗ набрав 20 очок і піднявся на першу позицію.
УПЛ, 10-й тур
Металіст 1925 – ЛНЗ – 0:1
Гол: Обах, 62.