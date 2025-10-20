Це ж було вже! Гравцям ЛНЗ пообіцяли п'ять премій за перемогу над Шахтарем
Президент черкаського клубу йде стопами Геннадія Буткевича
близько 1 години тому
Захисник ЛНЗ Ілля Путря розповів у ефірі УПЛ ТБ, що команда без проблем знайшла спільну мову з легіонерами
Ладнаємо дуже добре. Українці – іноземці. Знайшли спільну мову. Дуже багато з нас знає англійську мову. Ви не бачили, як Проспер Оба танцював, коли президент оголосив преміальні після Шахтаря. ТікТок розірвав би. Це було просто топ.
Путря також додав, що президент клубу пообіцяв команді п’ятикратні преміальні.
Преміальні – х5. Президент усе робить для нас, для клубу, й ми хочемо тільки вдячністю йому відповідати на футбольному полі.
Нагадаємо, на початку сезону-2024/2025 Полісся мінімально переграло Шахтар (1:0). Після гри до роздягальні зайшов президент клубу Геннадій Буткевич і повідомив, що виплатить команді премії у п'ятикратному розмірі.