Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов після перемоги над Колосом у матчі дев'ятого туру УПЛ (1:0) розкрив, чи є в команди єврокубкові амбіції. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Ми боремося. Зараз боремося за найвищі місця. Стосовно того, хочемо ми в єврокубки чи не хочемо – звичайно, напевно, кожна команда хоче посісти єврокубкові місця, потрапити туди. Але треба реально дивитись на речі і потрібно бути готовим до єврокубків. Як показують останні роки, українські команди потрапляють у єврокубки і в першому раунді вилітають – я не вважаю, що це приносить країні якусь користь. Потрібно мати два склади на єврокубки. Команда повинна бути підготовлена до єврокубків.

Якщо ми будемо готові до цього – звичайно, ми для цього і працюємо, щоб ми займали найвищі місця. Але ще дуже багато роботи, і все-таки йде становлення команди. В нас багато нових футболістів, ще потрібно шукати футболістів, щоб ще більша була конкуренція. Чим буде більша конкуренція, тим швидше будуть рости інші футболісти. Тому ми тільки за те, щоб потрапити, але потрібно бути підготовленими.