ЛНЗ зберіг перше місце в УПЛ після нічиєї з Шахтарем
Всі м'ячі були забиті у першому таймі
Центральний матч туру між ЛНЗ та Шахтарем завершився нічиєю 2:2.
На старті зустрічі суперники обмінялися автоголами Артура Рябова та Валерія Бондаря. На 34-й хвилині Егіналду вивів гостей вперед, проте перед перервою Марк Ассінор відновив рівновагу. Через повітряну тривогу початок другого тайму було відкладено, а після відновлення гри рахунок не змінився.
УПЛ, 23-й тур
Голи: Бондар, 28, автогол, Ассінор, 45+5 – Рябов, 11, автогол, Егіналду, 34
За підсумками матчу ЛНЗ залишається лідером турнірної таблиці. Шахтар посідає друге місце, маючи одну гру в запасі.
Попереду у Шахтаря вирішальний поєдинок за вихід до півфіналу Ліги конференцій проти АЗ Алкмар. Матч відбудеться 16 квітня.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04
