Луческу: «Якщо Румунія не вийде на ЧС-2026 напряму, я піду з посади»
Команда екстренера Шахтаря та Динамо відстає від Австрії на 5 очок
17 хвилин тому
Головний тренер збірної Румунії Мирча Луческу заявив, що залишить свій пост, якщо команда не зможе пробитися на чемпіонат світу 2026 року.
Після шести турів кваліфікації румуни посідають третє місце у своїй групі, маючи у своєму активі десять очок.
– Я вже обіцяв: якщо ми не вийдемо напряму на чемпіонат світу, то перед стиковими матчами я звільню дорогу іншому тренеру. А поки моє завдання – побудувати команду, здатну боротися в плейоф, – сказав Луческу в коментарі пресслужбі УЄФА.
12 жовтня Румунія здобула важливу перемогу на своєму полі, мінімально обігравши Австрію з рахунком 1:0. Єдиний м’яч у грі було забито вже в компенсований час.
У команди Луческу залишилося два матчі у групі - проти Боснії на виїзді та проти Сан-Марино вдома. Поєдинки заплановані на 15 та 18 листопада.
