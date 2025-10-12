Сергій Стаднюк

У матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 збірна Кіпру розгромила на виїзді Сан-Марино, не залишивши жодних шансів супернику. Лоїзу відкрив рахунок уже на 9-й хвилині, швидко налаштувавши команду на результативну гру.

Перша половина матчу пройшла під повним контролем кіпріотів, які постійно атакували ворота господарів. У другому таймі тиск лише посилився – Андреу на 59-й хвилині подвоїв перевагу, а Кастанос реалізував пенальті, встановивши рахунок 3:0. Какуліс ближче до кінця поставив крапку в цьому протистоянні.

Румунія на своєму полі сенсаційно здолала Австрію, завдавши удару по лідеру групи у найдраматичніший спосіб. Матч проходив у напруженій боротьбі, де обидві команди створювали моменти, але все ж перевага була на боці господарів.

Австрійці не були схожі самі на себе, й підопічні Мірчі Луческу діяли активно. Коли здавалося, що матч завершиться нульовою нічиєю, на останніх секундах компенсованого часу сталося диво – Гіце на 95-й хвилині забив переможний гол, який приніс румунам три безцінні очки та серйозно заплутав карти.

Збірна Румунії набрала десять очок у групі H, наблизившись до Боснії і Герцеговини на відстань у три бали за два тури до фінішу. Австрія (15) вперше втратила очки.

Шотландія вдома здолала Білорусь у напруженому матчі, який міг завершитися більш переконливою перемогою господарів. Адамс на 15-й хвилині відкрив рахунок, вселивши оптимізм у трибуни.

Шотландія могла громити збірну посібників країни-агресора, контролюючи гру протягом більшої частини матчу. За рахунку 1:0 на 71-й хвилині другий гол Адамса скасували через гру рукою, що залишило інтригу у грі. Хоча Мактоміней на 84-й хвилині все ж остаточно вирішив долю матчу, забивши другий м’яч. Кучко ж на останніх секундах компенсованого часу скоротив відставання до мінімуму, але вже було надто пізно.

Збірна Данії в рідних стінах впевнено переграла Грецію, продемонструвавши потужну гру у першому таймі. Гейлунн на 21-й хвилині відкрив рахунок. Кінцівка першої половини стала фатальною для греків – Андерсен подвоїв перевагу господарів, а буквально через хвилину Дамсгор встановив рахунок 3:0, практично вирішивши долю трьох очок ще до перерви.

У другому таймі темп гри дещо знизився. Цоліс на 63-й хвилині зумів відновити хоч якусь інтригу, оформивши гол престижу, але це не поставило позитивний результат данців під загрозою.

Збірна Данії набрала десять очок у групі C, однак Шотландія відстає лише за додатковими показниками. Греція (3) вже попрощалася з шансами на Мундіаль, а Білорусь зазнала страшенного приниження, програвши усі матчі.

Чемпіонат світу-2026. Кваліфікація

Група H

Сан-Марино – Кіпр 0:4

Голи: Лоїзу, 9, Андреу, 59, Кастанос, 67 (пен.), Какуліс, 79

Румунія – Австрія 1:0

Гол: Гіце, 90+5

Румунія: Раду – Кіпчу, Бурке, Попеску (Гіце, 72), Раціу – Хаджи, Маріус Марін, Драгомир – Міхейле, Бірліджа (Мунтяну, 88), Ман

Австрія: Шлагер – Мвене (Прас, 65), Алаба, Лінхарт, Пош – Лаймер, Зайвальд – Забітцер, Баумгартнер (Гриллич, 65), Шмід (Шопф, 86) – Грегорич (Флоруц, 86)

Попередження: Бурке, Міхеїле – Баумґартнер, Шмід, Мвене, Алаба

Група C

Шотландія – Білорусь 2:1

Голи: Адамс, 15, Мактоміней, 84 – Кучко, 90+6

Данія – Греція 3:1

Голи: Гейлунн, 21, Андерсен, 40, Дамсгор, 41 – Цоліс, 63

Данія: Шмейхель - Вестергор, Андерсен, Крістенсен - Ісаксен (Доргу 76), Фрогольдт (О'Райлі 92), Дамсгор (Еріксен 70), Юльманн, Нергор, Мегле - Хейлунд (Бірет 70)

Греція: Влаходімос - Рота, Кульєракіс, Мавропанос, Цимікас - Зафеіріс, Курбеліс (Павлідіс 64), Бакасетас (Масурас 64), Карецас (Константеліас 65), Цоліс, - Йоаннідіс (Сіопіс 65)

Попередження: Шмейхель, 64 – Йоаннідіс, 64, Зафейріс, 73, Рота, 83