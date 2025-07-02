Біло-сині продовжують підготовку до нового сезону на зборі в Австрії. Після двох днів з подвійними тренуваннями та великим обсягом бігової роботи у спеку, третій день був легшим – динамівці провели лише одне тренування, повністю присвячене силовим вправам.

Тренерський штаб прибув на поле за годину до початку, щоб підготувати станції для різних завдань. Гравці били по м'ячу з опором натягнутого тросу, після підйому гирі вистрибували та били головою, а також прискорювались з великою вагою, прив'язаною до тросу.

Найцікавішою стала вправа, коли футболіст мав утримати м'яч у маленькому квадраті, а тренер з фізпідготовки намагався вибити його звідти за допомогою великого фітболу.

Усі вправи були спрямовані на розвиток сили, координації та концентрації. Гравці працювали у малих групах та проходили кожне випробування кілька разів.

Ввечері команда відновлювалась після навантажень. До зборів приєдналися гравці молодіжної збірної України, які грали на Євро-2025. Руслан Нещерет прибув раніше за інших та займався за індивідуальною програмою з Михайлом Михайловим. Пізніше приїхали Тарас Михавко, Володимир Бражко, Максим Брагару, Валентин Рубчинський, Владислав Ванат та Олександр Яцик.

Назар Волошин тренується з командою від першого дня зборів.

Найближчі дні у Динамо знову будуть з подвійними тренуваннями. Перший контрольний матч відбудеться у суботу, 5 липня, проти Кішварди (Угорщина). Загалом команда проведе чотири спаринги в Австрії:

5 липня, 18:00 – Кішварда (Угорщина)

10 липня, 17:00 – Мідтьюлланн (Данія)

11 липня, 12:00 – Вест Бромвіч Альбіон (Англія)

16 липня – Осієк (Хорватія), час уточнюється

Динамівці готуються до старту в Лізі чемпіонів, де розпочнуть боротьбу з другого кваліфікаційного раунду.

Також, УПЛ опублікувала розклад матчів чемпоінату України 2025/2026.