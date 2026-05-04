Володимир Кириченко

3 травня мадридський Реал здобув виїзну перемогу над Еспаньолом у матчі 34-го туру Ла Ліги сезону 2025/26.

Поєдинок, який пройшов на стадіоні Корнелья-Ель Прат у передмісті Барселони, завершився з рахунком 2:0 на користь «вершкових».

Обидва м'ячі у складі королівського клубу забив Вінісіус Жуніор. Бразилець записав у свій актив 14-й та 15-й голи у поточній кампанії чемпіонату Іспанії.

Повний матч відіграв український голкіпер Реала Андрій Лунін. Українець зробив три сейви, не дозволивши суперникам відзначитися.

У таблиці Ла Ліги Реал із 77 очками посідає друге місце. У лідера – Барселони – 88 балів. Якби підопічні Альваро Арбелоа не зуміли переграти Еспаньол, то каталонці достроково стали б чемпіонами.

Ла Ліга 2025/26. 34-й тур

Еспаньол – Реал 0:2

Голи: Вінісіус Жуніор, 55, 66

У 35-му турі відбудеться Ель Класіко – Барселона прийме Реал на Камп Ноу. Синьо-гранатовим потрібно набрати хоча б одне очко, щоб гарантувати собі трофей іспанської першості.

Еспаньол у таблиці Ла Ліги розташовується на 13-му місці з 39 очками.