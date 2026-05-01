Сергій Разумовський

Після травми Тібо Куртуа виступи українського воротаря Андрія Луніна опинилися в центрі уваги керівництва мадридського Реала та стали темою для серйозного обговорення всередині клубу.

За інформацією AS, у Реалі детально проаналізували статистичні показники голкіперів у нинішньому сезоні, звернувши особливу увагу на ефективність їхньої гри. Одним із ключових аспектів стала кількість пропущених м’ячів у співвідношенні до проведеного на полі часу.

Згідно з наведеними даними, Андрій Лунін у середньому пропускає один гол кожні 45 хвилин. Для порівняння, у Тібо Куртуа цей показник виглядає значно переконливіше — бельгійський воротар пропускає один м’яч у середньому раз на 93 хвилини.

Таке статистичне порівняння не залишилося непоміченим у клубі й стало приводом для внутрішньої дискусії щодо поточної ролі українського голкіпера, рівня його надійності та подальших перспектив у складі мадридської команди. У керівництві Реала уважно оцінюють ситуацію, зважаючи як на цифри, так і на загальний внесок воротарів у результати команди.

