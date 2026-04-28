Сергій Разумовський

Президент Реала Флорентіно Перес уже кілька днів проводить прямі переговори з відомим агентом Жорже Мендешем щодо можливого повернення Жозе Моурінью на посаду головного тренера мадридського клубу. Про це повідомив журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг, зазначивши, що сторони активно обговорюють перспективу нового етапу співпраці між португальським фахівцем і іспанським грандом.

За наявною інформацією, сам Моурінью повністю відкритий до такого варіанту розвитку подій і на сто відсотків готовий знову очолити Реал. Повідомляється, що ані фінансові умови, ані потенційна тривалість контракту не становлять жодної проблеми, що може суттєво спростити переговорний процес у разі ухвалення остаточного рішення керівництвом клубу.

Водночас у питанні можливого призначення Юргена Клоппа наразі не спостерігається жодного прогресу. Саме тому кандидатура Моурінью виглядає дедалі актуальнішою на тлі невизначеності з іншими варіантами. Повернення португальця може стати одним із найбільш резонансних тренерських рішень у європейському футболі найближчого часу.

Наразі Жозе Моурінью працює в Бенфіці, яку очолив у вересні 2025 року. Його чинна угода з португальським клубом діє до 30 червня 2027 року, тому в разі реального інтересу з боку Реала мадридцям, імовірно, доведеться також вирішувати питання дострокового припинення контракту або компенсації.

Для Моурінью це може бути не новий виклик, а повернення до добре знайомого середовища. Уперше він очолював Реал у період з 2010 по 2013 рік і за цей час встиг залишити помітний слід в історії клубу. Під його керівництвом команда по одному разу виграла чемпіонат Іспанії, Кубок Іспанії та Суперкубок країни.

