Сьогодні, 24 серпня, у рамках другого туру Ла Ліги сезону 2025/26 Ов'єдо прийме мадридський Реал. Зустріч пройде на арені «Естадіо Нуево Карлос Тартьєре», стартовий свисток прозвучить о 22:30 за київським часом.

До заявки вершкових на цей матч потрапив і український голкіпер Андрій Лунін. Проте, за прогнозами іспанських ЗМІ, в основі знову з'явиться Тібо Куртуа.

Цікаво, що Лунін вже має досвід виступів за Ов'єдо — 2020 року він захищав ворота команди на правах оренди, зігравши 20 зустрічей та пропустивши 20 м'ячів.

На даний момент в активі українця за Реал 62 матчі у всіх турнірах, в яких він пропустив 70 голів і оформив 22 сухі поєдинки.