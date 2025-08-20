За даними The Athletic, головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо перед початком сезону визначив дев'ять футболістів, які не входять до його планів, і клуб міг їх продати або відправити в оренду.

До цього списку потрапили Андрій Лунін, Фран Гарсія, Ферлан Менді, Давід Алаба, Антоніо Рюдігер, Дані Себальос, Гонсало Гарсія, Ендрік та Родріго. Однак після розмови з гравцями керівництво з'ясувало, що всі вони налаштовані залишитися та готові боротися за місце у складі.

У матчі першого туру Ла Ліги проти Мальорки жоден із цих футболістів не з'явився у стартовому складі, але Себальос та Гарсія вийшли на заміну.

Найближче до відходу знаходиться Родріго, який хотів би спробувати себе в АПЛ, але поки що мадридський клуб не отримав офіційної пропозиції.

Раніше повідомлялося, що Реал отримав офіційну пропозицію по Луніну від Фенербахче.